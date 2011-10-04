Оптимизация нескольких PHP файлов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок162 просмотра

Имеется панель управления игровыми серверами.Все работает хорошо,но главная страничка грузится немного дольше,чем остальные. Нужно выяснить почему,и убрать лишние запросы к базам данных и тп,если они имеются.

PHP
14 лет назад
Gwrussia
Егор 
33 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров