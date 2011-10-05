Имеется компонентJoomISP для хостинг компании который нужно модифицировать: 1. Период билинга задается только из админки, пользователь не может выбрать нужную ему периодичность - необходима доработка 2. Пакеты задаются жестко, пользователь ...
JS-скрипт с drag-and-drop
Есть слой div:
- размером 140px (ширина) 46px (высота)
- бэкграунд оранжевый,
- в слое размещена картинка черная с вырезом (она во вложении к проекту)
Необходим javascript, который выполнит следующее действие:
- при событии «клик» вывести сообщение через алерт «нужно потянуть»
- должно быть разрешено и обработано drag-and-drop картинки только в левую сторону. Движение мыши разрешается не жестко влево, можно движение по диагонали. Но картинка должна двигаться всегда по горизонтали только влево. Максимальное движение картинки влево – 20px, дальше – при движении курсора мыши картинка не смещается. После отпускания кнопки мыши картинка должна вернуться на прежнее место.
- при попытке тянуть в другую сторону кроме «влево», вывести сообщение через алерт «тянуть нужно влево»
Требования:
- javascript (допускается использование jquery 1.5.2, без расширений), css2
- готовый результат: вернуть рабочий штмл + js
От вас просьба указать: сроки и бюджет.
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