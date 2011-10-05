JS-скрипт с drag-and-drop

Есть слой div:

- размером 140px (ширина) 46px (высота)

- бэкграунд оранжевый,

- в слое размещена картинка черная с вырезом (она во вложении к проекту)

Необходим javascript, который выполнит следующее действие:

- при событии «клик» вывести сообщение через алерт «нужно потянуть»

- должно быть разрешено и обработано drag-and-drop картинки только в левую сторону. Движение мыши разрешается не жестко влево, можно движение по диагонали. Но картинка должна двигаться всегда по горизонтали только влево. Максимальное движение картинки влево – 20px, дальше – при движении курсора мыши картинка не смещается. После отпускания кнопки мыши картинка должна вернуться на прежнее место.

- при попытке тянуть в другую сторону кроме «влево», вывести сообщение через алерт «тянуть нужно влево»

Требования:

- javascript (допускается использование jquery 1.5.2, без расширений), css2

- готовый результат: вернуть рабочий штмл + js

От вас просьба указать: сроки и бюджет.