Основная идея разработки нового сайта: максимальная автоматизация обмена титульных знаков во всех направлениях, и управление сайтом самостоятельно без посторонней помощи. Пример такого сайта - http://ukrwm.com/ При этом автоматизация будет основываться на АPI webmoney и ...
Скрипт/парсер (копировать текст с другого сайта)
Нужен скрипт который будет копировать определенный текст с сайта.
За подробностями в л.с.
Оплата по договоренности
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Только для тех, кто заглядывал внутрь IP Board. Нужно портировать базу ipb v2.3.6 (ID: 23010) на IP.Board v3.1.4 (ID:31007) и доприкручивать новый скин. По оплате и времени ...Закрыт14 лет назад
- $100
Имеется панель управления игровыми серверами.Все работает хорошо,но главная страничка грузится немного дольше,чем остальные. Нужно выяснить почему,и убрать лишние запросы к базам данных и тп,если они имеются.Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день! Необходимо разработать модуль выпадающего меню. Краткое ТЗ в приложении. От Вас цена и сроки. Спасибо!Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
У кого есть подобный опыт? Кто возьмется?Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $30
Нужен выпадающий список, копию http://mirurokov.ru/gdz-onlain.html,только 4 пункт выводить кое-что другое. В предложениях, пожулайста, указывайте цену и сроки.Завершен14 лет назад
нужно сделать, чтобы у пользователей повышался ранг за комментарии, а не за активность на форуме. Всё это делается через условные операторы системы ucozЗавершен14 лет назад
- $30
Есть сверстанное «меню авторизации» на сайте (wordpress), необходимо написать для него обработчик на php, чтобы авторизация происходила именно в этом блоке, после авторизации происходит «редирект» на главную страницу. Для авторизованных пользователей вместо ...Завершен14 лет назад
- $500
Требуется программист для несложного видео портала. Условия Tomcat 7, MySQl или Derby Только программинг. Можно сразу обращаться в скайп Demooon86 От вас ссылки на готовые работы и ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо поставить дизайн на CMS Opencart. Макет свёрстан, необходимо натянуть. Жду ваших предложений по цене и срокам.Закрыт14 лет назад