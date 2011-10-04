Скрипт/парсер (копировать текст с другого сайта)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок206 просмотров

Нужен скрипт который будет копировать определенный текст с сайта.

За подробностями в л.с.

Оплата по договоренности

14 лет назад
Mazdov
Павел 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров