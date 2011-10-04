Правка компонента и шаблона Joomla

Имеется компонентJoomISP для хостинг компании который нужно модифицировать:

1. Период билинга задается только из админки, пользователь не может выбрать нужную ему периодичность - необходима доработка

2. Пакеты задаются жестко, пользователь не может составить свой собственный тарифный план чтобы оплачивать только нужные ему ресурсы - необходима доработка

3. Невозможно добавлять опции к заказу (дополнительные IP, идт)

Также нужно доработать страницу шаблона отвечающую за вывод пункта №2 в итоге для пользователя все должно выглядеть по примеру http://www.clodo.ru/virtual-server/price/#zakazform

В ТЗ все подробно расписано, высылаю после предварительной договоренности о сотрудничестве