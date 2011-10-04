Только для тех, кто заглядывал внутрь IP Board. Нужно портировать базу ipb v2.3.6 (ID: 23010) на IP.Board v3.1.4 (ID:31007) и доприкручивать новый скин. По оплате и времени ...
Правка компонента и шаблона Joomla
Имеется компонентJoomISP для хостинг компании который нужно модифицировать:
1. Период билинга задается только из админки, пользователь не может выбрать нужную ему периодичность - необходима доработка
2. Пакеты задаются жестко, пользователь не может составить свой собственный тарифный план чтобы оплачивать только нужные ему ресурсы - необходима доработка
3. Невозможно добавлять опции к заказу (дополнительные IP, идт)
Также нужно доработать страницу шаблона отвечающую за вывод пункта №2 в итоге для пользователя все должно выглядеть по примеру http://www.clodo.ru/virtual-server/price/#zakazform
В ТЗ все подробно расписано, высылаю после предварительной договоренности о сотрудничестве
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