Доработки Virtuemart

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Завершен4 заявки163 просмотра

необходимо доработать некоторые функции на сайте. задание в приатаченном файле.

14 лет назад
sjoy
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$150
2 дня
Денис предложил хорошее решение и его интегрировал, дал комментарии и помог в решении попутных вопросов. Спасибо за работу.
Приятно было сотрудничать. У Симона хочу выделить следующие преимущества, как у заказчика. Емкое изложение описания задачи, обсуждения хода работы без значительных задержек, своевременный прием и оплата выполненной работы. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад