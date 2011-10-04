Сайт автозапчастей

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок247 просмотров

Сайт авто запчастей (фактически каталог с корзиной будет , количество наименований от 6000) нужны люди ответственные, проект будет развивать и хотелось бы работать с 1 человеком

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движок тока drupal5

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бюджет 400$

работа без предоплат, все работы на вашем хостинге!

14 лет назад
mapxyz
Денис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
36 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

hummer_t
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$10
14 дней

Заявки фрилансеров

hummer_t
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад