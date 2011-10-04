Webasyst скрипт и доделки.

Доделать точную копию сайта www.leron-sport.ru/ БЕЗ ТОВАРОВ.

Это скрипт WebAsyst.

Нужен просто двойник, чтоб разместить на другом домене, картинки и стили от туда вытаскиваются свободно.

Прошлый веб мастер сделал почти всё и пропал.

Вот что получилось www.fm-sport.ru/

Так же сделать скрипт смены картинок при обновлении страницы.

Оплата по факту.

Жду срок и цену.