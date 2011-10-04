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Webasyst скрипт и доделки.
Доделать точную копию сайта www.leron-sport.ru/ БЕЗ ТОВАРОВ.
Это скрипт WebAsyst.
Нужен просто двойник, чтоб разместить на другом домене, картинки и стили от туда вытаскиваются свободно.
Прошлый веб мастер сделал почти всё и пропал.
Вот что получилось www.fm-sport.ru/
Так же сделать скрипт смены картинок при обновлении страницы.
Оплата по факту.
Жду срок и цену.
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