Сделать форму отправки на движке DLE9.3

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка124 просмотра

Требуется сделать отдельную форму отправки данных на движке DLE9.3. Что то вроде стандартной формы обратной связи.

Описание: Форма должна легко вставляться в любой код, раздел, пост или страницу и отправлять на электронную почту любые данные полей из которых эта форма будет состоять.

Особенности: возможность ставить форму в любой пост, любую статическую страницу. То, что будет в форме так же не должно влиять на отправку. Форма будет состоять из texfields или выпадающих списков.

От вас: cрок, цена работы.

Оплата - ЯД или WM.

p.s. оплата по факту, предоплата только с более чем 20 положительных отзывов. (если есть отрицательный - оплата только по факту проверки работы)

14 лет назад
vladbabiy
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 отзывов

Выбранный исполнитель

eXsofter
Василий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов(-1)
14 лет назад
$60
2 дня
Большое спасибо за работу! Быстро и чётко. Рекомендую! Буду обращаться.
С человеком приятно работать. Оплата вовремя, тз подробно расписано.

Заявки фрилансеров

eXsofter
Василий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов(-1)
14 лет назад

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