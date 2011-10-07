Сделать форму отправки на движке DLE9.3

Требуется сделать отдельную форму отправки данных на движке DLE9.3. Что то вроде стандартной формы обратной связи.

Описание: Форма должна легко вставляться в любой код, раздел, пост или страницу и отправлять на электронную почту любые данные полей из которых эта форма будет состоять.

Особенности: возможность ставить форму в любой пост, любую статическую страницу. То, что будет в форме так же не должно влиять на отправку. Форма будет состоять из texfields или выпадающих списков.

От вас: cрок, цена работы.

Оплата - ЯД или WM.

p.s. оплата по факту, предоплата только с более чем 20 положительных отзывов. (если есть отрицательный - оплата только по факту проверки работы)