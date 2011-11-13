Имеется компонентJoomISP для хостинг компании который нужно модифицировать: 1. Период билинга задается только из админки, пользователь не может выбрать нужную ему периодичность - необходима доработка 2. Пакеты задаются жестко, пользователь ...
Верстка сайта на Joomla
Нужно заверстать сайт на Joomla.
Есть утвержденный дизайн в PSD. См. приложение скрин. Домен и хостниг есть.
Необходима грамотная верстка для возможного СЕО продвижения.
установка joomla, кроссбраузерную, валидную вёрстку шаблона под неё, установку шаблона, настройка, подключение необходимых модулей, возможно создание новых или доработку имеющихся, написание скриптов или доработка.
Счетчики тоже поставить.
Тексты добавить (мои)- это уже по возможности
И показать как работать на админке в случае необходимости (например добавления текстов).
Вообще ищу человека, который сможет в случае необходимости проконсультировать.
70 % оплаты после установки сайта на мой хостинг и еще 30 % после тестирования и отладки на моем хосте.
Жду предложения по цене.
Пожалуйста, указывайте адрес электронной почты и скайп (обязательно) для связи!
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