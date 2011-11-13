Верстка сайта на Joomla

  1. Биржа фриланса
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Завершен21 заявка487 просмотров

Нужно заверстать сайт на Joomla.

Есть утвержденный дизайн в PSD. См. приложение скрин. Домен и хостниг есть.

Необходима грамотная верстка для возможного СЕО продвижения.

установка joomla, кроссбраузерную, валидную вёрстку шаблона под неё, установку шаблона, настройка, подключение необходимых модулей, возможно создание новых или доработку имеющихся, написание скриптов или доработка.

Счетчики тоже поставить.

Тексты добавить (мои)- это уже по возможности

И показать как работать на админке в случае необходимости (например добавления текстов).

Вообще ищу человека, который сможет в случае необходимости проконсультировать.

70 % оплаты после установки сайта на мой хостинг и еще 30 % после тестирования и отладки на моем хосте.

Жду предложения по цене.

Пожалуйста, указывайте адрес электронной почты и скайп (обязательно) для связи!

Joomla
14 лет назад
AMC
47 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$200
8 дней
Спасибо Денису за качественную работу и терпение! Рекомендую!
Екатерина расписала подробно ТЗ. Была на связи часто и обсуждала рабочие вопросы. Проверила и оплатила работу без задержек. В целом проект был реализован и принят максимально "гладко". Рекомендую к сотрудничеству !

Заявки фрилансеров

UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад

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