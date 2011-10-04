Приватный проект для Артеменко Анатолия

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка148 просмотров

Создание компонент и модулей

приватный проект для Артеменко Анатолия

14 лет назад
webboss
45 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Shar1ngan
Анатолий 
34 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$400
12 дней
Приятно поработали. Алексей четко поставил задачу, всегда на связи, готов ответить на все вопросы. Доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

Shar1ngan
Анатолий 
34 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад