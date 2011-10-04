Необходимо прикрутить голосование на сайт с cms modx ТЗ в прикрепленном файле, на все вопросы готов ответить в личке. Если для оптимизации решения и уменьшения сроков реализации, нужно изменить ...
Шифрование ссылок
Есть скрипт шифрования ссылок. При его установки на движок dle возникает ошибка. Необходимо поправить.
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