Шифрование ссылок

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Завершен2 заявки193 просмотра

Есть скрипт шифрования ссылок. При его установки на движок dle возникает ошибка. Необходимо поправить.

DLE
14 лет назад
deowulf
Сергей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

developinwed
Антон 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Отлично справился с проектом, а главное все сделал довольно быстро! Всем советую!
Все отлично. Ясно и понятно. Своевременная оплата. Рекомендую!

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developinwed
Антон 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад