Биллинг-система для хостинг провайдера

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки161 просмотр

Необходимо написать систему биллинга на php+ mysql + ajax (формы регистрации и тп.) ТЗ дописываю. Аналог: reg.ru, beget.ru, ukrnames.com, freehost.ua. Вкратце: мультиязычная панель 2-х уровней: администратор/пользователь

Оплата - интеграция с платежными системами (предоставлю биллинг-систему для образца), интеграция с хостинг панелями, интеграция с регистраторами доменов (апи), шаблонизатор для биллинга. Поддержка, доработка, разработка и расширение, постоянное сотрудничество. Оплата достойная. Ищу специалиста, который разрабатывал подобные системы. Жду ваших предложений.

AJAXMySQLPHP
14 лет назад
altwebua
43 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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