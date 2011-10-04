Парсинг видео

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Закрыт1 заявка176 просмотров

Есть сайт1 который парсит видео с сайта2 - источника. Необходимо научить меня как можно найти ссылку на страницу сайта2, с сайта1. Или если это будет невозможно, то попробовать доделать парсер.

14 лет назад
deowulf
Сергей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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