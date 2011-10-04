Микро скрипт редиректа

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки161 просмотр

здравствуйте нужно написать маленький скрипт редиректа, вот подробности

go.php?id=1

1. в зависиости от числа id скрипт подставляет урл из массива (1 = site.ru)

2. кодирует урл site.ru в бэйс64

3. подставляет закодированный урл в ссылку

4. редиректит

14 лет назад
messy
43 года
15 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров