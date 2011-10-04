Админка для сайта и англ. перевод

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки223 просмотра

Наш сайт-визитка: http://www.wunderkind.kiev.ua/

Нам нужно:

1. Сделать сайт полностью 2-язычным Ru+En, сохранив дизайн.

2. Более удобная навигация. Расположить товар по категориям на главной странице, образец: www.interbaby.kiev.ua

3. Сайт создан в скриптах php, нужна удобная админка. (Добавление новых позиций, перемещение старых).

Какая предлагается админка и почему именно такая? Сроки готовности измененного сайта? Цена?

Срок б\пл гарантийного обслуживания. Рекомендации.

Только Украина.

Все предложения - только в почту: [email protected] с вашим телефоном, городом и мейлом.

PHP
14 лет назад
Wunderkind
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров