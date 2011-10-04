Привет всем! Нужны доработки для сайта на ShopScript: 1.Меню-аккордеон Есть многоуровневое меню. Его нужно сделать по аналогии с таким: http://ruseller.com/lessons.php?rub=32&id=209 2.Всплывающее окно с формой обратной связи (с затемнением ...
Фильтры на VamShop (oscommerce)
Необходимо из базовый фильтров реализовать два вида фильтров.
Опыт желателен, не мало важно и желание.
Поможем, подскажем)
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