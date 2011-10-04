Фильтры на VamShop (oscommerce)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки120 просмотров

Необходимо из базовый фильтров реализовать два вида фильтров.

Опыт желателен, не мало важно и желание.

Поможем, подскажем)

14 лет назад
sandukate
Катя 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров