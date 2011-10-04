Подключение interkassa.com к Joomla

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Закрыт2 заявки132 просмотра

Сайт - florist.od.ua

Нужно интегрировать модуль оплаты interkassa.com

Joomla
14 лет назад
acronus
Роман 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

wrximpreza
Иван 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов
14 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

wrximpreza
Иван 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов
14 лет назад

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