Модуль\скрипт автоматического анализа текста

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки197 просмотров

Нужен модуль анализа новостного контента

Требуемая функциональность

- автоматическая классификация тематики по заранее заданным категориям

- сравнение с имеющимся массивом текстов. с определением наиболее похожих

- определение информативности\полноты\качества текста

Реализация - желательно PHP + документированное API. Либо любой другой язык + модуль для интеграции в web-сервер.

Выбор сторонних библиотек - на выбор исполнителя.

PHP
14 лет назад
seomasterstudio
Владимир 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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