Не работают AJAX Запросы на IE. То есть не выводит контент с другой странички. На опере и ФФ все отлично. Решить проблему в течении часа.
Модуль\скрипт автоматического анализа текста
Нужен модуль анализа новостного контента
Требуемая функциональность
- автоматическая классификация тематики по заранее заданным категориям
- сравнение с имеющимся массивом текстов. с определением наиболее похожих
- определение информативности\полноты\качества текста
Реализация - желательно PHP + документированное API. Либо любой другой язык + модуль для интеграции в web-сервер.
Выбор сторонних библиотек - на выбор исполнителя.
Заявки фрилансеров
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