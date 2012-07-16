Разработать сайт по сущ. дизайну на популярной CMS

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок226 просмотров

Требуется разработать сайт (только программирование, дизайн уже почти есть).

На любой популярной CMS

Проект содержится несколько нестандартных фич, например, потребуется реализовать калькулятор (полноценный)

Логика самих страниц не совсем лёгкая, предполагается модульность наполнения каждой из страниц из 6-7 возможных модулей, которые, в свою очередь тоже будут наполняться позициями. Админка не должна быть корявой.

Для более подробного ТЗ и примеры дизайна при запросе

14 лет назад
kakzhetak
Иван 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

krecu
40 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$450
14 дней
Мега крутая команда. Не удивительно что так загружена сейчас. Делают быстро и на совесть, при том не дорого. Сделали довольно нестандартный сайт на Drupal. Спасибо. Надеюсь, будем работать ещё
Хороший и ответственный заказчик. Ценит труд и хорошо его оплачивает. Советую!

Заявки фрилансеров

krecu
40 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад