Доводка скрипта PHPPROBID 6.07, отладка.

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки113 просмотров

Здравствуйте! Необходима небольшая доводка и доработка скрипта phpprobid 6.07 http://e-obyava.com, его оптимизация и дальнейшее продвижение. Работа в три этапа по исполнению и оплате. Все детали готов обсудить. Спасибо.

14 лет назад
Sekonung
Михаил 
52 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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