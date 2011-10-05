Карточки анкет

Здравствуйте!

Мне необходимо собрать анкеты в базу данных на отдельном сервере.

Анкета имеет вид (поля уже определены, некоторые требуют уточнения):

- Фамилия

- Имя

- Пол

- Страна

- Город

.....

- Примечание

Предварительные задачи:

1. Уметь смотреть отдельную анкету по логину/паролю (каждой анкете своя пара логин/пароль)

2. Уметь выдать по внешнему запросу выборку анкет. Например: Страна - Россия - необходимо отдать все анкеты, удовлетворяющие запросу. Запрос может включать в себя как одно поле, так и все, существующие в анкете. Запросы могут повторяться.

3. Белый список входящих запросов. Внешние запросы должны приходить только с доверенных адресов.

(!) Прошу обратить внимание, задачу я поставлю через личное общение с помощью Google.чата.

Если Вы хотите работать по ТЗ, составляйте его самостоятельно на основании нашего интервью и включайте ваши затраты в бюджет.