Приветствую! Нужен флеш кодер для реализации приложения для вконтакте. Расчитіваем на долгое сотрудничество. дальнейшая поддержка и обновления. полное описание и ТЗ будет предоставлено исполнителю. за основу берем приложение Лицемер и ВКурсе. Функционал ...
Карточки анкет
Здравствуйте!
Мне необходимо собрать анкеты в базу данных на отдельном сервере.
Анкета имеет вид (поля уже определены, некоторые требуют уточнения):
- Фамилия
- Имя
- Пол
- Страна
- Город
.....
- Примечание
Предварительные задачи:
1. Уметь смотреть отдельную анкету по логину/паролю (каждой анкете своя пара логин/пароль)
2. Уметь выдать по внешнему запросу выборку анкет. Например: Страна - Россия - необходимо отдать все анкеты, удовлетворяющие запросу. Запрос может включать в себя как одно поле, так и все, существующие в анкете. Запросы могут повторяться.
3. Белый список входящих запросов. Внешние запросы должны приходить только с доверенных адресов.
(!) Прошу обратить внимание, задачу я поставлю через личное общение с помощью Google.чата.
Если Вы хотите работать по ТЗ, составляйте его самостоятельно на основании нашего интервью и включайте ваши затраты в бюджет.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Разработчики не доделали регистрацию через социалки, сделать ЧПУ, и еще несколько доделак и поправок, еще в некоторых браузерах все сползает. Все расскажу в личке. Нужно сделать быстро! Очень быстро! При хорошей работе возможно постоянное обращение. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $10
Нужен простой скрипт который бы перенаправлял посетителей из usa. Что нужно: Если посетитель из usa пришел по конкретным http referrer например key1, key2 и т.д тогда его перенаправляет на ...Завершен14 лет назад
Необходимо установить ежедневный гороскоп с автоматическим обновлением на мой интернет-магазин, скрипт ShopOS.Завершен14 лет назад
Разработка программного обеспечения для электронной почты. Интерфейс и верстка свои. Подробности в личной переписке.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $1000
Здравствуйте! Необходима небольшая доводка и доработка скрипта phpprobid 6.07 http://e-obyava.com, его оптимизация и дальнейшее продвижение. Работа в три этапа по исполнению и оплате. Все детали готов обсудить. Спасибо.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
1. Опыт работы 2. Примеры работ С вас примерные сроки и ценаВеб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Сайт-визитка Макет: http://photo.ilovewebdesign.ru/images/resume.jpg фунцкии: добавление пунктов меню, страниц, вакансий, + форма отправки резюме (тупая веб-форма) Желательно Drupal 6. Оплата по факту, срок ...Закрыт14 лет назад
Есть дизайн, верстка. Требуется заточить каталог, по тз и макетам. Желательно на базе joomla. Выбор компонента обсудим, главное чтоб было удобно, ничего лишнего... Структура каталога: Список категорий товаров – Список производителей ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
http://getera.mmfm.ru/ Проблема: после загрузки сайта через несколько секунд появляется надпись "Загрузка 0%" и соответственно после появления это надписи - сайт не работает, на сайте нельзя ниче посмотреть..... проблема появляется в разных ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад