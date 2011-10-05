Доделать сайт

Разработчики не доделали регистрацию через социалки, сделать ЧПУ, и еще несколько доделак и поправок, еще в некоторых браузерах все сползает. Все расскажу в личке. Нужно сделать быстро! Очень быстро! При хорошей работе возможно постоянное обращение. Нужен человек с хорошими отзывами. Находящийся за кнопками 24/7. Оплата будет после выполнения задания 100% гарантия! Без всяких предоплат. Т.к. уже нарвался на одного, прошло времени уйму так ничего и не сделал, а деньги уже заплатил.