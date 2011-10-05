Флеш приложение для вконтакте

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Закрыт1 заявка157 просмотров

Приветствую!

Нужен флеш кодер для реализации приложения для вконтакте. Расчитіваем на долгое сотрудничество. дальнейшая поддержка и обновления.

полное описание и ТЗ будет предоставлено исполнителю.

за основу берем приложение Лицемер и ВКурсе. Функционал нашего приложения - это что то средние между этими двумя.

от вас ПРИМЕРНАЯ стоимость реализации. (на сегодняшний день среднее предложение в 700 у.е., но исполнитель в России)

Страна исполнителя: обязательно Украина. Предпочтение но не обязательно г. Днепропетровск или окружающие области.

обязательно портфолио.

по возможности отставляйте телефоны в ЛС.

расчет - желательно безопасная сделка.

14 лет назад
HIJack
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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