Флеш приложение для вконтакте

Приветствую!

Нужен флеш кодер для реализации приложения для вконтакте. Расчитіваем на долгое сотрудничество. дальнейшая поддержка и обновления.

полное описание и ТЗ будет предоставлено исполнителю.

за основу берем приложение Лицемер и ВКурсе. Функционал нашего приложения - это что то средние между этими двумя.

от вас ПРИМЕРНАЯ стоимость реализации. (на сегодняшний день среднее предложение в 700 у.е., но исполнитель в России)

Страна исполнителя: обязательно Украина. Предпочтение но не обязательно г. Днепропетровск или окружающие области.

обязательно портфолио.

по возможности отставляйте телефоны в ЛС.

расчет - желательно безопасная сделка.