Верстка сайта + CMS в данном случае под CMS понимается интерфейс менеджера через который они смогут забить в базу квартиры с фотками планами и тд фотогалерея показ/ротация баннеров со спецпредложениями (соотвт модуль ...
Создать торрент трекер
Необходимо создать торрент - трекер с портальными элементами.
Разработан дизайн практически всех страниц с учетом юзабилити.
Подробное ТЗ прилагать не буду, все что нужно вы увидете из дизайна... Если будут какие- то вопросы - не стесняйтесь задавать...
ася 377045848 либо мыло [email protected]
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