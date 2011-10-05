Создать торрент трекер

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки331 просмотр

Необходимо создать торрент - трекер с портальными элементами.

Разработан дизайн практически всех страниц с учетом юзабилити.

Подробное ТЗ прилагать не буду, все что нужно вы увидете из дизайна... Если будут какие- то вопросы - не стесняйтесь задавать...

ася 377045848 либо мыло [email protected]

14 лет назад
comportua
40 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

JuraShvec
Юрий 
34 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$470
15 дней

Заявки фрилансеров

JuraShvec
Юрий 
34 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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