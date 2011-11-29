Верстка сайта + CMS ( Дизайн готов)

$750
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен23 заявки509 просмотров

Верстка сайта + CMS

в данном случае под CMS понимается интерфейс менеджера через который они смогут забить в базу квартиры с фотками планами и тд

фотогалерея

показ/ротация баннеров со спецпредложениями (соотвт модуль управления ими время жизни / дата начала показов / дата конца показов)

весь остальной контент заверстывается статично

PS: проект будет "допиливаться", допработы будут оплачиваться, но за базу больше не дадим.

14 лет назад
sau7777
Антон 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

prodev
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$700
10 дней
Работа выполнена отлично! Отдельное спасибо - все незадокуметированные в ТЗ изменения и функции были реализованы без доплат! Рекомендую!
Одни положительные впечатления. Четкие указания, своевременная оплата. Буду рад еще поработать.

Заявки фрилансеров

prodev
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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