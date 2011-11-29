Верстка сайта + CMS ( Дизайн готов)

Верстка сайта + CMS

в данном случае под CMS понимается интерфейс менеджера через который они смогут забить в базу квартиры с фотками планами и тд

фотогалерея

показ/ротация баннеров со спецпредложениями (соотвт модуль управления ими время жизни / дата начала показов / дата конца показов)

весь остальной контент заверстывается статично

PS: проект будет "допиливаться", допработы будут оплачиваться, но за базу больше не дадим.