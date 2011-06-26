Требуется доработать начатый модуль для Drupal

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка110 просмотров
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Требуется доработать начатый модуль для Drupal + подключить платёжку + сверстать макеты.

Бюджет 5000. Оплата по факту или по этапам.

Можно писать в ICQ:1194314

Макеты здесь:

zalil.ru/upload/31265634

ТЗ высылаю исполнителям, прошедшним предварительный отбор.

Drupal
12 лет назад
myNEON
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад