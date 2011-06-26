Написать модуль на сайт

Есть два сайта коллективных покупок, написаны на Koobi CMS (PHP / Mysql / шаблонизатор Smarty 2.x).

Необходим специалист, хорошо знающий эту CMS, которй сможет написать модуль проведения конкурса. Примерный функционал:

* конкурсная акция = обычная акция с ценой купона 0 руб., оплата по купону не переходит на робокассу, а просто купон добавляется в личный кабинет.

* 1 пользователь может купить только 1 купон.

* автоматический выбор из списка пользователей, купивших купон победителя

* дополнительный функционал.

Планируем развивать два этих сайта – так что заказ не разовый. Можно рассматривать как испытательную работу. Более подробное ТЗ будет позже.

Просьба сразу писать ориентировочную цену сразу на 2 сайта (они одинаковые) и сроки реализации.