Написать модуль на сайт

Что именно: 1. Правильно настроить работу блоков(т.е. отображение блоков на разных страницах) 2. На сайте есть пункт меню "Заявка" , выглядит она как обычная вебформа, в которой надо сделать выпадающий список всех товаров на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть два сайта коллективных покупок, написаны на Koobi CMS (PHP / Mysql / шаблонизатор Smarty 2.x).
Необходим специалист, хорошо знающий эту CMS, которй сможет написать модуль проведения конкурса. Примерный функционал:
* конкурсная акция = обычная акция с ценой купона 0 руб., оплата по купону не переходит на робокассу, а просто купон добавляется в личный кабинет.
* 1 пользователь может купить только 1 купон.
* автоматический выбор из списка пользователей, купивших купон победителя
* дополнительный функционал.
Планируем развивать два этих сайта – так что заказ не разовый. Можно рассматривать как испытательную работу. Более подробное ТЗ будет позже.
Просьба сразу писать ориентировочную цену сразу на 2 сайта (они одинаковые) и сроки реализации.
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