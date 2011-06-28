Настройка магазина на NetCat

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка105 просмотров
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Требуется специалист по NetCat для работ с интернет магазином – требуется настройка, в том числе импорта товаров.

ICQ 8664895

12 лет назад
plw
50 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад