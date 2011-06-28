Настройка магазина на NetCat

Что именно: 1. Правильно настроить работу блоков(т.е. отображение блоков на разных страницах) 2. На сайте есть пункт меню "Заявка" , выглядит она как обычная вебформа, в которой надо сделать выпадающий список всех товаров на ...
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Требуется специалист по NetCat для работ с интернет магазином – требуется настройка, в том числе импорта товаров.
ICQ 8664895
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