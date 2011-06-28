Настройка магазина на NetCat

Нужно настроить на сайте с Joomla 1.6 - Community Builder. Комьюнити уже стоит, и поьзователи могут регаться. Нужны только правки. Что именно нужно сделать: а) добавить новые вкладки в профиле, на которых можно будет администратору добавлять или ...