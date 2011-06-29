Требуется консультация по друпал и типо3

Подробно меня проконсультировал и помог разобраться с управлением движком. Думаю что буду привлекать его к реализации некоторых задумок на друпале в ближайшем будущем. Дал создать шаблон для друпала - шаблон был сделан отвратительно, под IE7,8 все поплыло, не реализовал функции под категорий сославшись на то что это не работа над шаблоном, не задал необходимые стили по тому как было представлено сославшись опять же на то что это не входит в состав шаблона. Полностью пришлось переделывать и доделывать. заплатил сумму затребованную на создание шаблона без торга, названую исполнителем. и потом заплатил еще столько же просто чтобы тупа почти с нуля доделать шаблон, мне сказали что сумма бы не изменилась что с нуля, что так. Сейчас просто удалил меня со своих контактов и не отвечает