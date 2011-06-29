Требуется консультация по друпал и типо3

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка120 просмотров
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Требуется консультация по друпал и типо3

нужно объяснить что лучше использовать, какие нагрузки и возможно в дальнейшем взятся за реализацию проекта. НЕ обязательно знать оба движка

12 лет назад
newrayn
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
20 отзывов
Выбранный исполнитель
Red12
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$5
3 дня
Подробно меня проконсультировал и помог разобраться с управлением движком. Думаю что буду привлекать его к реализации некоторых задумок на друпале в ближайшем будущем. Дал создать шаблон для друпала - шаблон был сделан отвратительно, под IE7,8 все поплыло, не реализовал функции под категорий сославшись на то что это не работа над шаблоном, не задал необходимые стили по тому как было представлено сославшись опять же на то что это не входит в состав шаблона. Полностью пришлось переделывать и доделывать. заплатил сумму затребованную на создание шаблона без торга, названую исполнителем. и потом заплатил еще столько же просто чтобы тупа почти с нуля доделать шаблон, мне сказали что сумма бы не изменилась что с нуля, что так. Сейчас просто удалил меня со своих контактов и не отвечает
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