Установить Яндекс-Метрику на Joomla

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок142 просмотра
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Необходимо установить Яндекс-Метрику на Джумла, причем чтобы не в посты повтыкать, а зашить код в шаблон. Делов на 5 минут.

Бюджет: 150 руб. оплачу на рублевый вебмани сразу же по выполнению.

Сделать нужно срочно!

Joomla
12 лет назад
zakazwebsait
Алексей 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад