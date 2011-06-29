Установить Яндекс-Метрику на Joomla

Нужно будет взять вот этот сайт site.vakrolme.com и исправить его несовместимость с ИЕ (должно быть просто), вообще проверить чтобы всё работало на всех браузерах почистить код чтобы быстрее грузилось, подремонтрировать CSS если что где криво добавить JavaScript календарь ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо установить Яндекс-Метрику на Джумла, причем чтобы не в посты повтыкать, а зашить код в шаблон. Делов на 5 минут.
Бюджет: 150 руб. оплачу на рублевый вебмани сразу же по выполнению.
Сделать нужно срочно!
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