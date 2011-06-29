Установить Яндекс-Метрику на Joomla

Необходимо установить Яндекс-Метрику на Джумла, причем чтобы не в посты повтыкать, а зашить код в шаблон. Делов на 5 минут.

Бюджет: 150 руб. оплачу на рублевый вебмани сразу же по выполнению.

Сделать нужно срочно!