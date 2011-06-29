Поставить простой готовый шаблон на джумлу

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок164 просмотра
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Вместо стандартного надо скачать и поставить шаблон, ссылку скину от куда скачать или на почту скину как удобней, желательно кто сегодня , завтра сможет сделать, работы на 10 минут. жду , можно в личку

12 лет назад
izsibiri
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
dema8912
Дмитрий 
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$15
1 день