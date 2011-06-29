Срочно, косметическая доработка Wordpress

$20
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки157 просмотров
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Нужно будет взять вот этот сайт site.vakrolme.com

и исправить его несовместимость с ИЕ (должно быть просто), вообще проверить чтобы всё работало на всех браузерах

почистить код чтобы быстрее грузилось, подремонтрировать CSS если что где криво

добавить JavaScript календарь диапазона дат

всё хочу уже готовым вечером 1 июля, я думаю, у вас еще останется несколько часов чтобы просто посмеяться над тем, что я там понаписал пока не решил обратиться к вам.

WordPress
12 лет назад
vakrolme
Бесогон 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад