Срочно, косметическая доработка Wordpress

Нужно будет взять вот этот сайт site.vakrolme.com

и исправить его несовместимость с ИЕ (должно быть просто), вообще проверить чтобы всё работало на всех браузерах

почистить код чтобы быстрее грузилось, подремонтрировать CSS если что где криво

добавить JavaScript календарь диапазона дат

всё хочу уже готовым вечером 1 июля, я думаю, у вас еще останется несколько часов чтобы просто посмеяться над тем, что я там понаписал пока не решил обратиться к вам.