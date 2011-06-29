Срочно, косметическая доработка Wordpress

Есть Html страница форума нужно поставить ее на воблу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно будет взять вот этот сайт site.vakrolme.com
и исправить его несовместимость с ИЕ (должно быть просто), вообще проверить чтобы всё работало на всех браузерах
почистить код чтобы быстрее грузилось, подремонтрировать CSS если что где криво
добавить JavaScript календарь диапазона дат
всё хочу уже готовым вечером 1 июля, я думаю, у вас еще останется несколько часов чтобы просто посмеяться над тем, что я там понаписал пока не решил обратиться к вам.
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