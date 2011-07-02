Натянуть на Drupal

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки130 просмотров
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Верстка готова, нужно натянуть на Drupal. Проект - в эттаче. Цену и срок в сервисе плз.

Drupal
12 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
ustes_yr
Юрий 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$150
5 дней