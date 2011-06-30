Интеграция верстки в cms joomla + virtuemart

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок169 просмотров
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Интеграция верстки в cms joomla + virtuemart

Требуется интегрировать сверстанный макет в cms joomla + virtuemart, установить доску объявлений и каталог предприятий в стиле www.ros-bis.ru/

Установить на хостинг.

Макет здесь: http://rghost.ru/13066961

JoomlaVirtuemart
12 лет назад
gdsx10
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад