Создание шаблона для mighty resource (Joomla 1.5)

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Создаю сайт по достижениям в играх. Мне нужно сделать удобную систему ачивментов для сайта. Может вполне подойти компонент mighty resource. Я даже видел подобный сайт на нем.

Что надо?

1. Возможность добавления ачивментов пользователями.

2. Красивый шаблон для отображения ачивментов (с gamerscore)

3. Добавления подсказок к ачивментам (подойдет обычный компонент комментариев) с выводом первого комента в списке ачивментов.

Пример, как я хочу можно увидеть здесь: http://bestgamescore.com/

Joomla
12 лет назад
grigori0703
Григорий 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад