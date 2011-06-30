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Создание шаблона для mighty resource (Joomla 1.5)
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Создаю сайт по достижениям в играх. Мне нужно сделать удобную систему ачивментов для сайта. Может вполне подойти компонент mighty resource. Я даже видел подобный сайт на нем.
Что надо?
1. Возможность добавления ачивментов пользователями.
2. Красивый шаблон для отображения ачивментов (с gamerscore)
3. Добавления подсказок к ачивментам (подойдет обычный компонент комментариев) с выводом первого комента в списке ачивментов.
Пример, как я хочу можно увидеть здесь: http://bestgamescore.com/
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