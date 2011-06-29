Есть сайт на на Joomla http://urologiya.kiev.ua/ установлена админка. надо к основному меню сделать выпадающие подменю , и залить статьи и сделать чтобы они через меню открывались Собственно надо сделать это на одном меню - показать как ...
Настроить поиск на 1С-Битрикс, VPN почту, выборку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработчик взявшись за проект пропал и не доделал пару вещей. И теперь ищется человек который недорого и оперативно сможет доделать эти "мелочи", не затронув наполнение сайта т.к. оно уже есть в неплохом объеме)
Настроить поиск на 1С-Битрикс по каталогу товаров (сейчас он не работает, только по страницам), настроить выборку по параметрам.
Настроить что бы заказы с интернет-магазина приходили на почту. Сейчас не приходят т.к. на VPN (VMBitrix) не работает почтовый сервер.
Вот если по списку
- Кнопку «В КОРЗИНУ» убрать вниз… до уровня «ЦЕНА» (я думаю это не сложно)
- Цену сделать либо не обязательной либо текстом. (тоже не сложно)
- Добавить пару вариантов перехода из профиля пользователя. (тут ссылки вставить)
- Сделать что бы приходило письмо менеджеру содержащие заказ покупателя на почтовый ящик! (тут настроить как раз таки почтовый сервер под управлением ВМБитрикс)
- Доработать меню «выбор по параметрам» на первой странице (ну там что бы по производителям можно было выбирать и по типу товара)
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