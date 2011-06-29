Настроить поиск на 1С-Битрикс, VPN почту, выборку

Разработчик взявшись за проект пропал и не доделал пару вещей. И теперь ищется человек который недорого и оперативно сможет доделать эти "мелочи", не затронув наполнение сайта т.к. оно уже есть в неплохом объеме)

Настроить поиск на 1С-Битрикс по каталогу товаров (сейчас он не работает, только по страницам), настроить выборку по параметрам.

Настроить что бы заказы с интернет-магазина приходили на почту. Сейчас не приходят т.к. на VPN (VMBitrix) не работает почтовый сервер.

Вот если по списку

- Кнопку «В КОРЗИНУ» убрать вниз… до уровня «ЦЕНА» (я думаю это не сложно)

- Цену сделать либо не обязательной либо текстом. (тоже не сложно)

- Добавить пару вариантов перехода из профиля пользователя. (тут ссылки вставить)

- Сделать что бы приходило письмо менеджеру содержащие заказ покупателя на почтовый ящик! (тут настроить как раз таки почтовый сервер под управлением ВМБитрикс)

- Доработать меню «выбор по параметрам» на первой странице (ну там что бы по производителям можно было выбирать и по типу товара)