Доделать каталог для сайта Мир крепежа

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Доделать каталог для сайта Мир крепежа. Заинтересовал каталог крепежных элементов с сайта http://www.omax.ru

На сайте Мир крепежа есть каталог ZOO.

Бюджет ограничен 500 рублей.

12 лет назад
domenik
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад