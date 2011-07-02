Vbulletin не отображается капча при регистрации

Нужно будет взять вот этот сайт site.vakrolme.com и исправить его несовместимость с ИЕ (должно быть просто), вообще проверить чтобы всё работало на всех браузерах почистить код чтобы быстрее грузилось, подремонтрировать CSS если что где криво добавить JavaScript календарь ...