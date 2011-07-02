Перенос сайта на UMI.CMS

Есть сайт на на Joomla http://urologiya.kiev.ua/ установлена админка. надо к основному меню сделать выпадающие подменю , и залить статьи и сделать чтобы они через меню открывались Собственно надо сделать это на одном меню - показать как ...
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Требуется перенос на umi.cms сайта с каталогом. В настоящий момент сайт работает на самописной системе управления, объём около 35 страниц. Редизайн не нужен. Укажите, пожалуйста, примерную стоимость подобной работы и требуемый срок.
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