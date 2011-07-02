Перенос сайта на UMI.CMS

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки125 просмотров
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Требуется перенос на umi.cms сайта с каталогом. В настоящий момент сайт работает на самописной системе управления, объём около 35 страниц. Редизайн не нужен. Укажите, пожалуйста, примерную стоимость подобной работы и требуемый срок.

12 лет назад
navigator_spb
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад