Генератор PDF

Есть сайт на на Joomla http://urologiya.kiev.ua/ установлена админка. надо к основному меню сделать выпадающие подменю , и залить статьи и сделать чтобы они через меню открывались Собственно надо сделать это на одном меню - показать как ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать небольшой автономный модуль генерации PDF файлов.
Сам дизайн конечного файла готов.
Господа, прошу указывать сроки и стоимость!
Оплата после здачи проекта, проект можете выполнять у себя на сервере.
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