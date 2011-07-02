Генератор PDF

Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок184 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо написать небольшой автономный модуль генерации PDF файлов.

Сам дизайн конечного файла готов.

Господа, прошу указывать сроки и стоимость!

Оплата после здачи проекта, проект можете выполнять у себя на сервере.

12 лет назад
viktor007
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад