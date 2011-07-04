Ошибки 12002 и 204

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Устранить ошибки 12002 и 204:

пример отчета Xenu

http://e-ks.ru/ajax/form_zakaz_ajax.php?ID=479162

error code: 12002 (timeout), linked from page(s):

http://e-ks.ru/catalog3/Elektronnye_Komponenty/09031966922/

http://e-ks.ru/ajax/form_zakaz_ajax.php?ID=479168

error code: 12002 (timeout), linked from page(s):

http://e-ks.ru/catalog3/Elektronnye_Komponenty/09185506813/

определяемых как битые, хотя все открывается.

возможно дело в некорректной работе компонента ajax и других

http://e-ks.ru/bitrix/templates/.default/components/bitrix/menu/main_menu/style.css?1288049868

error code: 204 (no info to return), linked from page(s):

http://e-ks.ru/

http://e-ks.ru/catalog3/Phoenix/12045/

http://e-ks.ru/moeller/index.php

http://e-ks.ru/bitrix/templates/.default/components/bitrix/menu/main_menu/style.css?1288049868

\_____ error code: 204 (no info to return)

http://e-ks.ru/bitrix/templates/e-ks-new/components/bitrix/menu/dop_menu/style.css?1289818232

\_____ error code: 204 (no info to return)

http://e-ks.ru/bitrix/templates/e-ks-new/components/bitrix/news.line/core/style.css?1288079473

\_____ error code: 204 (no info to return)

http://e-ks.ru/forum/index.php

\_____ error code: 12002 (timeout)

http://e-ks.ru/Contract_Systems/

\_____ error code: 12002 (timeout)

http://e-ks.ru/catalog3/moeller/

\_____ error code: 12002 (timeout)

http://e-ks.ru/catalog3/phoenix/

12 лет назад
elsifer
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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