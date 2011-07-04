Yml файл битрикса

$15
Системы управления (CMS)Закрытнет заявок117 просмотров
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Устранить ошибку yml файла яндекса, генерируемого битриксом на одном из сайтов, файл на втором сайте создается без ошибок.

Торговый каталог/экспорт данных/yandex-simple = Операция успешно завершена.

Яндекс: YML-файл http://www.wago.spb.ru/upload/wago.php Фатальная ошибка: Ошибка парсинга XML: Error parsing XML feed: Unknown element 'br' (строка 1, столбец 4)

12 лет назад
elsifer
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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