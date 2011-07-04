Wordpress - проблемы с установкой "WP e-Commerce"

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки135 просмотров
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Сайт просто слетает при активации WP e-Commerce 3.8.4

Сам вордпресс Версия 3.1.4

знающих просьба помочь

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

скайп yakooobin

WordPress
12 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад