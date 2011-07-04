Суть, поставил скрипт создал 2 рек. компании а ротируется только 1 компания (в тизер блоке вместо 2-х существующих отображается один тизер! Хотя тематический таркетинг с разных групп).
Wordpress - проблемы с установкой "WP e-Commerce"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт просто слетает при активации WP e-Commerce 3.8.4
Сам вордпресс Версия 3.1.4
знающих просьба помочь
ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)
скайп yakooobin
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