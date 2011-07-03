Сайт на NetCat

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки112 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разыскивается программист, имеющий уверенный опыт с NetCat.

Нужно сделать проект.

На данный момент:

— есть готовая верстка и ТЗ,

— установлен NetCat 4.5 Standard, в нем прикручено меню навигации и текстовые страницы,

— по запросу вышлю посмотреть верстку.

Нужно сделать несколько компонентов (можно на основе стандартных, там где это уместно).

Оплата "по–компонентно". Вопросы и предложения в приват.

Рассматриваю только предложения, подкрепленные портфолио.

Посредникам (менеджеры, руководители и организаторов рабочих групп и т.п) просьба не беспокоить.

12 лет назад
Gutsy
Игорь 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад