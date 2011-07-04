Городской портал на CMS

Сайт просто слетает при активации WP e-Commerce 3.8.4 Сам вордпресс Версия 3.1.4 знающих просьба помочь ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin) скайп yakooobin
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Техническое задание.
Добрый день уважаемый фрилансеры. Мне нужен Интернет портал маленького города, по другому говоря Городской портал. Сейчас есть очень много CMS позволяющих реализовать все это, но мне некогда этим заниматься и поэтому я обратился сюда. Итак что мне нужно:
1) CMS предлагайте на ваш выбор, с которой вы очень хорошо дружите и разумеется вашу цену.
2) Мне нужен 100% резиновый шаблон (растягивающийся на любом разрешении, и в любом браузере)
3) Что из блоков на сайте мне нужно:
а) блок НОВОСТИ (разумеется мне нужен блок новостей, с возможностью отображения на главной и краткой фото. Плюс чтобы у каждого зарегистрированного пользователя была возможность добавить новость, и после модерации админом новость бы попала на сайт, и плюс разделение новостей на МЕСТНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ, РОССИЙСКИЕ и тд)
б) блок ДОСКА объявлений (с возможностью раздачи прав, на добавление объявлений, кто то может обычные подавать а кто то платные, ну и разумеется красивое отображение блока)
в) блок ФОРУМ (блок интегрированного форума, можно самого простого, главное чтобы вписывался в дизайн портала)
г) блок ФОТОГАЛЕРЕЯ (красивый блок галереи фоток, с возможностью пользователей заливать фото, просматривать их и разумеется комментировать)
д) блок СТАТЬИ (тоже возможность подачи статей пользователями после модерации)
е) блок ПОГОДА (тут можно простой информер, парсер)
ж) блок ТОП жителей (тоесть за добавление статьи пользователю добавляются 2 очка, за комментарий 1 очко, и в отдельном блоке все выводится отображение топ 10 лучших пользователей)
з) блок БЛОГИ (дневники и все что с ними связано)
и) блок ГОЛОСОВАНИЙ (ну тут понятно, будка для голосований где периодически появляются мои опросы)
к) блок АРХИВ новостей и статей
л) блок БАННЕРОВ (ну возможность добавления мне рекламы, в спец отведенных местах, и тд)
м) блок xml карта сайта (ну тут надеюсь тоже все понятно)
Вообще все это планирую реализовать на DLE (так как там 95 процентов уже реализовано в самой СМС) поэтому приоритет разработчикам знающим эту CMS,
...НО выслушаю и ваши варианты по поводу реализации на других CMS, так же не попрезгую уже разработанным вашим скриптом но чуток переделанным под меня.
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