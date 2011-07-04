Инфоблок статьи для битрикса

1) изменить ссылки вида 12192 http://e-ks.ru/article/12192/ на символьный код

2) убрать отображение разделов верхнего уровня при входе в подраздел - оставить только путь как в каталоге товаров http://e-ks.ru/catalog3/Moeller/Knopki/

для чего: при входе в подраздел приходится листать страницу вниз чтобы увидеть список статей по этой теме

3) активировать функцию BREAK - разрыв страницы в админке при редактировании - так чтобы при вставке этого тега реально разбивалось на страницы опять же как в каталоге товаров внизу http://e-ks.ru/catalog3/Moeller/Knopki_Vystupayuschie/

сейчас вставляй ее не вставляй - эффекта нет. А некоторые статьи чудовищно длинные http://e-ks.ru/article/12192/Ogranichiteli_Perenapryazhenii_Dlya_Vetroenergeticheskih_Ustanovok/