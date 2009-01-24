Необходимо сделать шаблон для ShopCMS http://shopcms-design.ru/fashion.html - вот такого плана легкий, светлый. Подробности в переписке. Может у кого есть готовые варианты - рассмотрю.
- HTML-верстка2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Регистрация, авторизация, окно игры в браузере разбито на несколько фреймов. - фрейм чата - фрейм игроков онлайн - фрейм статистики - игровой фрейм В игровом фрейме, передвижение по полю боя(сетка). и не сложный бой. Полное ТЗ - заинтересовавшему человеку Если цены и ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
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Добрый день! Кто может взяться за такую вот работку?: на ДЛЕ либо СОБСТВЕННОМ движке ( если другой движ, пишите почему ) сделать ресурс городского портала всяких примочек типа погода, курсы валют и т.д. цеплять не нужно, другими словами ...Сайты «под ключ»45 заявокЗакрыт15 лет назад