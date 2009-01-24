InKharkov

Andrey Andrusenko InKharkov

 
39 летУкраина/Харьков
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Веб-разработка

SEO

Векторная графика

  • Шаблон под ShopCMS

    Необходимо сделать шаблон для ShopCMS http://shopcms-design.ru/fashion.html - вот такого плана легкий, светлый. Подробности в переписке. Может у кого есть готовые варианты - рассмотрю.

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка скрипта мини игры

    Регистрация, авторизация, окно игры в браузере разбито на несколько фреймов. - фрейм чата - фрейм игроков онлайн - фрейм статистики - игровой фрейм В игровом фрейме, передвижение по полю боя(сетка). и не сложный бой. Полное ТЗ - заинтересовавшему человеку Если цены и ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нарисовать хороший логотип

    $50

    Нужно разработать логотип, тематика "СЕО софт"! Софт по СЕО ( поисковая оптимизация и раскрутка )! интересует только качественная работа урл: seostatbox[dot]com , название: SeoStatBox Присылайте наброски на: rabota.kh[щенок]gmail[dot]com Пожалуйста, не нужно писать: "готов выполнить" "готов сотрудничать" "нарисую" Те у кого ...

    Дизайн сайта
    Логотипы и Знаки61 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка городского портала

    Добрый день! Кто может взяться за такую вот работку?: на ДЛЕ либо СОБСТВЕННОМ движке ( если другой движ, пишите почему ) сделать ресурс городского портала всяких примочек типа погода, курсы валют и т.д. цеплять не нужно, другими словами ...

    Сайты «под ключ»45 заявок
    Закрыт
    15 лет назад