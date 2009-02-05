Небольшая дороботка сайта + внутренния оптимизация

HTML-версткаЗавершен4 заявки186 просмотров
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Сайт на JOOMLA 1.0.15. Требуеться дороботать небольшие недоделки. Оптимизировать под поисковые системы.

ICQ 359-201-408

15 лет назад
GoodMan
Павел 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов
Выбранный исполнитель
InKharkov
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$60
3 дня
Сотрудничеством с Андреем остался очень доволен. Четко воспринимает задачу, все делает точно в срок, качественно и быстро исполнил задачу что для меня было важно. Очень приятно то что дает ценные советы, как улучшить сайт.Данный проект и все последующие проекты буду делать с ним. Рекомендую.
Приятно иметь дело: - чёткая постановка задачи - содействие процессу разработки\доработки (все что нужно предоставлено очень быстро) - своевременная оплата! Работал без предоплаты, так как человек сразу вызывает доверие! Буду рад дальнейшему сотрудничеству! 10 баллов !! СОВЕТУЮ!
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