Несложная верстка макета

Нужно сверстать кросс-браузерный макет из приложенного файла, что должно быть:

1. DIV верстка

2. Отствупы со всех краев по 10 пикселей и 4 блока - верх, низ, левый блок, правый блок.

3. Центральная часть (включает в себя все 4 блока) всегда полноэкранна при малом заполнении контентом, при большом заполнении тянется вниз вместе с контентом.

4. Верх статичный - 250 пикселей в высоту и 100% в ширину, Низ статичный - 200 пискелей в высоту и 100% в ширину, левая и правая часть должны занимать оставшееся пространство по высоте (исключая верх и низ), левая часть статична в ширину 250 пикселей, правая часть занимает остаток места по ширине (в ширину оба блока занимают 100%)

5. Левая и правая часть всегда должны быть на одном уровне, если заполнен сильно левый блок, то правый тянется до левого и наоборот.

Макет несложный, выбор исполнителя будет по минимальным срокам и стоимости.

По качеству исполнения возможно долговременное сотрудничество по подобным макетам

Если что непонятно стучите в аську