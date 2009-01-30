Несложная верстка макета

Сайт www.dvdtalk.ru выдает в настоящее время около десятка ошибок согласно консолей Firefox и IE 7. Задача – исправить их, сделав код на 100 % валидным.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать кросс-браузерный макет из приложенного файла, что должно быть:
1. DIV верстка
2. Отствупы со всех краев по 10 пикселей и 4 блока - верх, низ, левый блок, правый блок.
3. Центральная часть (включает в себя все 4 блока) всегда полноэкранна при малом заполнении контентом, при большом заполнении тянется вниз вместе с контентом.
4. Верх статичный - 250 пикселей в высоту и 100% в ширину, Низ статичный - 200 пискелей в высоту и 100% в ширину, левая и правая часть должны занимать оставшееся пространство по высоте (исключая верх и низ), левая часть статична в ширину 250 пикселей, правая часть занимает остаток места по ширине (в ширину оба блока занимают 100%)
5. Левая и правая часть всегда должны быть на одном уровне, если заполнен сильно левый блок, то правый тянется до левого и наоборот.
Макет несложный, выбор исполнителя будет по минимальным срокам и стоимости.
По качеству исполнения возможно долговременное сотрудничество по подобным макетам
Если что непонятно стучите в аську
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