Несложная верстка макета

HTML-версткаЗакрыт14 заявок255 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сверстать кросс-браузерный макет из приложенного файла, что должно быть:

1. DIV верстка

2. Отствупы со всех краев по 10 пикселей и 4 блока - верх, низ, левый блок, правый блок.

3. Центральная часть (включает в себя все 4 блока) всегда полноэкранна при малом заполнении контентом, при большом заполнении тянется вниз вместе с контентом.

4. Верх статичный - 250 пикселей в высоту и 100% в ширину, Низ статичный - 200 пискелей в высоту и 100% в ширину, левая и правая часть должны занимать оставшееся пространство по высоте (исключая верх и низ), левая часть статична в ширину 250 пикселей, правая часть занимает остаток места по ширине (в ширину оба блока занимают 100%)

5. Левая и правая часть всегда должны быть на одном уровне, если заполнен сильно левый блок, то правый тянется до левого и наоборот.

Макет несложный, выбор исполнителя будет по минимальным срокам и стоимости.

По качеству исполнения возможно долговременное сотрудничество по подобным макетам

Если что непонятно стучите в аську

15 лет назад
comhelp
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов
Выбранный исполнитель
web-publisher
Publisher 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$3
1 день
  • Похожие заказы

  • Валидный код

    Сайт www.dvdtalk.ru выдает в настоящее время около десятка ошибок согласно консолей Firefox и IE 7. Задача – исправить их, сделав код на 100 % валидным.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка для жумла

    Ищется адекватный человек для постоянного сотрудничества верстки шаблонов для жумла... Человек должен - Быть адекватным - Знать что делает - Знать жумлу - понимать о чем речь - Хотя бы чуть чуть знать ФотоШоп Я все дизы даю в PSD Что надо делать ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Верстка сложного соц портала (исправление) + JS

    Требуется закончить верстку (сверстано больше 70%) портала. Верстка не только PSD макетов НО И css различных JS плагинов для фрейморка jQuery. Требуется ПОЛНАЯ валидация XHTML STRICT. требуется кроссбраузерность IE6,7,8!, FF2-3, Opera, Chrome, Safari. Требуется знание ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Преписать DLE шаблон под DIV

    Сайт http://exnews.org Имеется старый шаблон для datalife engine. Написать табличным способом. Необходимо сократить вес шаблона переписав его при помощи DIV. Сколько возьмёте за переработку полностью всего шаблона (всех файлов addnews.tpl, fullstory.tpl, main.tpl и т.д.) Выслушаю все предложения.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Поправить верстку

    $5

    Есть уже готовая верстка. Сверстано всё, кроме позиционирования одной картинки. Макет прикреплен. Нужно сделать так чтобы под разными разрешениями экрана (от 15-ти дюймового до 19) верстка была похожа, как на макете. Тоесть необходимо, как я понимаю сделать резиновый div, ...

    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Верстка+прикрутка на Dle

    Нужна Верстка+пикрутка на Dle макет вышлю по запросу. От Вас: - сроки - цены - контакты А также - рекомендации - примеры работ

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад