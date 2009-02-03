Преписать DLE шаблон под DIV

Сайт www.dvdtalk.ru выдает в настоящее время около десятка ошибок согласно консолей Firefox и IE 7. Задача – исправить их, сделав код на 100 % валидным.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт http://exnews.org
Имеется старый шаблон для datalife engine. Написать табличным способом. Необходимо сократить вес шаблона переписав его при помощи DIV.
Сколько возьмёте за переработку полностью всего шаблона (всех файлов addnews.tpl, fullstory.tpl, main.tpl и т.д.)
Выслушаю все предложения.
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