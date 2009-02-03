Преписать DLE шаблон под DIV

HTML-версткаЗавершен4 заявки198 просмотров
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Сайт http://exnews.org

Имеется старый шаблон для datalife engine. Написать табличным способом. Необходимо сократить вес шаблона переписав его при помощи DIV.

Сколько возьмёте за переработку полностью всего шаблона (всех файлов addnews.tpl, fullstory.tpl, main.tpl и т.д.)

Выслушаю все предложения.

15 лет назад
Extazy
34 годаЭстония
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
altoff
37 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
15 лет назад
$20
1 день
Работой доволен. Всё сделано хорошо и в сроки. Спасибо.
Приятно было работать!